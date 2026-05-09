Ситуация с острой кишечной инфекцией в Муроме значительно стабилизировалась. С 29 апреля в городе не зарегистрировано ни одного нового случая обращения по поводу норовирусной или аналогичной инфекции, а все ранее госпитализированные выписаны. Об этом сообщило областное Министерство здравоохранения.Всего с 7 апреля, когда появились первые упоминания о заболевших, в Муроме был официально зарегистрирован 851 случай заражения острой кишечной инфекцией. Из общего числа пострадавших 353 человека – это дети. По состоянию на конец апреля, в больницах Мурома не осталось ни одного пациента с данным диагнозом. Тем не менее, для обеспечения оперативного реагирования в городе продолжают дежурить от 10 до 11 бригад «скорой помощи».Продолжается кампания по вакцинации от гепатита А. К настоящему моменту прививки сделали 5517 взрослым и 5413 детям.Напомним, первые официальные данные о вспышке острой кишечной инфекции в Муроме появились 8 апреля. В тот же день Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провело лабораторные исследования, которые выявили норовирус второго типа как в пробах воды из городского водопровода, так и у заболевших.Как именно вирус попал в систему водоснабжения, предстоит установить следствию. По факту произошедшего СУ СК России по Владимирской области расследует уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Конкретные обвиняемые по делу пока не названы. Ранее, в середине апреля, данные о числе заболевших варьировались (сначала 679, затем 588 после корректировки), после чего их публикация была прекращена до текущего момента.