В мэрии объявили о переводе автобусного маршрута №27 в статус социального. Изменение начнет действовать с 14 апреля. Автобус 27 двигается по маршруту «ул.Совхоз «Вышка» – ул.Растопчина». Как

В мэрии объявили о переводе автобусного маршрута №27 в статус социального. Изменение начнет действовать с 14 апреля. Автобус 27 двигается по маршруту «ул.Совхоз «Вышка» – ул.Растопчина». Как объяснили в горадминистрации, социальный статус решили присвоить в целях улучшения транспортного обслуживания льготников. Такое решение приняла комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории Владимира. Расписание