Житель Гороховца предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.Ранее, в декабре 2024 года, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, лишив его водительских прав. Однако в начале июня он снова сел за руль своего мотоцикла будучи пьяным, чтобы поехать в магазин.Увидев патрульную машину, нарушитель попытался скрыться, но не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. Сотрудники полиции предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы и конфискация мотоцикла. Помимо этого, в отношении него составлено пять административных протоколов за различные нарушения, включая отсутствие прав, страховки и шлема.