Среди новорожденных 4 166 мальчиков и 3 972 девочки.

В 2024 году во Владимирской области на свет появились 8 138 малышей, из которых 92 семьи встретили радость двойного родительства. Об этом сообщило министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона. Среди новорожденных 4 166 мальчиков и 3 972 девочки.Первенцы родились в 3 004 семьях, вторые дети – в 2 757, третьи – в 1 438, а четвертые – в 542 семьях. Кроме того, еще 363 семьи стали многодетными. Наиболее часто первенцами становились 25-летние женщины и 26-летние мужчины, а для вторых детей возраст родителей увеличивался до 33 и 34 лет соответственно. Многодетными родителями чаще всего становились 35-летние женщины и 37-летние мужчины.