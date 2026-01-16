Так, сегодня ночью, 16 января, ожидается резкое похолодание до –23 °C.

Жителей Владимира и области ждет резкое похолодание. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии, ближайшей ночью температура рухнет на 10 градусов по сравнению с предыдущей ночью. А в течение суток 17 января средняя температура упадёт ещё на 5–8 градусов — мороз всерьёз заявит о себе.Управление гражданской защиты города Владимира бьет тревогу: из-за резкого похолодания есть риск чрезвычайных ситуаций — вплоть до муниципального уровня.Так, сегодня ночью, 16 января, ожидается резкое похолодание до –23 °C. Днем 17 января температура воздуха составит минус 15 °C, ночью до минус 19 °C.