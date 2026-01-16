Во Владимирской области продолжается поддержка семей, испытывающих нагрузку из‑за высоких расходов на жилищно‑коммунальные услуги. Благодаря жилищным субсидиям тысячи жителей региона могут сократить ежемесячные платежи за ЖКУ.Как в областном правительстве, право на субсидию имеют собственники и наниматели жилья, если их расходы на ЖКУ превышают 22 % от совокупного дохода семьи — для большинства жителей или 18 % от дохода — для одиноко проживающих неработающих пенсионеров.При этом местные власти вправе устанавливать пониженные стандарты оплаты ЖКУ на муниципальном уровне.На сегодня субсидией пользуются 34,9 тыс. семей — это 5,4 % от общего числа семей региона. В 2025 году средний размер выплаты составил 2 441 рубль. При этом у 9,9 тыс. семей (9 % от числа получателей) субсидия полностью компенсировала расходы на ЖКУ.Чтобы оформить субсидию, необходимо подать заявление — один раз, при первичном оформлении. Это можно сделать через портал Госуслуг, лично в учреждении социальной защиты населения или в ближайшем МФЦ. Право на субсидию подтверждается каждые полгода в беззаявительном порядке. Повторно обращаться в учреждение не требуется.