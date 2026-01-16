Едет мужик на машине. И останавливает его гаишник.
- Ты, - говорит, - повернул не там, давай штраф...
-?! Я уже километров пять еду, не сворачивая никуда!
- Ну скорость превысил... Или ремни не пристегнул... Мне, короче, скучно, вот штрафану тебя - повеселее будет. Сможешь меня развеселить по-другому - отпущу без штрафа
Подумал мужик, подумал...
- Знаешь, как в Китае с рождаемостью борются?
- Ну-ка, ну-ка!
- Собирают мужиков толпу, раздевают их догола и укладывают всех в большом таком зале на пол, а на потолке кино-порнуху крутят. А потом мужик такой с косой проходит по залу...
Гаишник, естественно, ржать. Мужик, не будучи дураком, включает скорость и потихоньку укатывает. Через минуту тот же гаишник догоняет его и велит остановиться.
- А что с ними дальше-
