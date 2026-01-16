Владимирские дорожники ведут круглосуточную битву со снежными заносами. Сотрудники и техника Центра управления городскими дорогами продолжают расчистку улиц без остановки. Только прошлой

Владимирские дорожники ведут круглосуточную битву со снежными заносами. Сотрудники и техника Центра управления городскими дорогами продолжают расчистку улиц без остановки. Только прошлой ночью на муниципальных дорогах работали 65 единиц снегоуборочной техники. За последние сутки из областной столицы на снегосвалку вывезли более 14,5 тысячи кубометров снега. Для этого большегрузным самосвалам пришлось совершить свыше 660 рейсов. Уборка