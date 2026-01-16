В Собинке завершилась громкая история с нарушением трудовых прав работников швейно‑вязального цеха. После вмешательства прокуратуры 57 человек наконец смогут устроиться на новую работу — суд официально подтвердил прекращение их трудовых отношений с прежним работодателем.В июле 2025 года скончалась предприниматель, которая владела производством. Ее сотрудники фактически лишились работы, но официально это никак не зафиксировали. Трудовые отношения не оформили как прекращенные, а в трудовые книжки не внесли нужные записи, подробности в прокуратуре.Из‑за этой бюрократической ловушки люди не могли устроиться в другие организации — без корректных записей в трудовой книжке новое место работы просто не оформляло прием на работу.В итоге прокуратура направили иск в Собинский городской суд с требованием официально установить факт прекращения трудовых отношений.