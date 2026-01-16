В Коврове продолжается борьба с последствиями сильнейшего снежного циклона «Фрэнсис», который принёс во Владимирскую область рекордное количество осадков. Снегоуборочная техника расчищает городские дороги, а там, где тяжёлые машины не могут проехать, жители берутся за лопаты.Ковровские волонтёры — студенты местных учебных заведений вторую неделю подряд помогают в уборке города. К примеру, в четверг, 15 января, ребята с раннего утра трудились в сквере Оружейников, где расположены любимые у жителей прогулочные зоны и популярная детская площадка. К добровольным помощникам присоединился и депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, для которого нашлась лишняя лопата. Волонтёры привели в порядок территорию сквера, расчистили пешеходные дорожки и смели с лавочек снег.«Хочу поблагодарить студентов-волонтеров из промышленно-гуманитарного колледжа и лично Дмитрия Быстрова за энтузиазм и помощь городу в трудную минуту. Считаю, что стихия — дело непредсказуемое, с тяжёлыми последствиями, поэтому только объединившись мы можем справиться с любыми вызовами», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.