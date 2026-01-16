За рулем автобуса находился водитель 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.

В Муроме утром 16 января произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. Авария случилась около 10:15 на пересечении улиц Советская и Артема., водитель автомобиля «Мазда» (мужчина 1977 года рождения) выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу рейсовому автобусу «Скания». За рулем автобуса находился водитель 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.В результате столкновения автобус вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.На момент 12:50 за медицинской помощью обратились семь человек — все они пассажиры автобуса. В итоге одного человека госпитализировали.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Муромский» — они проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.