В Псковской области прошли традиционные всероссийские соревнования по самбо, посвящённые подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Побороться за награды турнира приехали свыше 150 атлетов из 25 регионов страны, в их числе и самбисты Владимирской области. В активе представителей нашего региона – две золотые, серебряная и бронзовая медали. Победителями стали Разиет Едиджи и Найыр Балданай, серебро