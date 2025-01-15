Соседские войны в селе Юрьев-Польского района. 66-летняя пенсионерка подожгла машину своей знакомой, с которой была в ссоре. Как сообщили в УМВД области, в начале января в полицию обратилась

Соседские войны в селе Юрьев-Польского района. 66-летняя пенсионерка подожгла машину своей знакомой, с которой была в ссоре. Как сообщили в УМВД области, в начале января в полицию обратилась местная жительница, она сообщила, что у нее подожгли машину. Кто это мог сделать – женщина и не догадывалась. Правоохранители установили, что неизвестный бросил в колесную арку пропитанное