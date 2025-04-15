Мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в региональном отделении Банка России. Аферисты предлагают жертвам вложить деньги в цифровой рубль. Приглашение обычно рассылают через

Мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в региональном отделении Банка России. Аферисты предлагают жертвам вложить деньги в цифровой рубль. Приглашение обычно рассылают через соцсети и мессенджеры. В сообщении рассказывается о «выгодном вложении» в цифровой рубль. Причем для достоверности мошенники подделывают сайты, где изображен цифровой рубль в фирменных цветах. Эти страницы аферисты называют «инвестиционной программой». Жертву