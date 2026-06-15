Газифицированные села, обновленные дворы, развитие социальной инфраструктуры. Владимирская область подвела итоги реализации ключевых проектов последних лет и обозначила новые

Газифицированные села, обновленные дворы, развитие социальной инфраструктуры. Владимирская область подвела итоги реализации ключевых проектов последних лет и обозначила новые направления развития. На площадке форума «Единой России» «Есть результат!» губернатор Александр Авдеев рассказал, какие задачи уже удалось решить. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» За 5 лет сделано большое количество работы. Есть