Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку по Александровскому округу.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совместно с главой муниципалитета Анной Кузнецовой совершил рабочую поездку по западным территориям Александровского округа. Целью визита стал контроль за реализацией ключевых национальных проектов и решение насущных проблем местного населения.
Александр Авдеев оценил ход благоустройства улицы Ленина в Александрове, проходящего в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить масштабные работы и полностью преобразить общественное пространство планируется к октябрю, при этом губернатор намерен обсудить с руководством «Почты России» необходимость обновления фасада местного отделения связи.
В ходе визита Александр Авдеев осмотрел территорию больничного городка как возможную альтернативную площадку для возведения новой поликлиники. Он отметил сложность этого участка из-за земельных споров с собственниками и напомнил, что ранее объект планировали построить в развивающемся микрорайоне у улицы Киржачской. Глава региона поручил тщательно проанализировать оба варианта и обязательно узнать мнение самих горожан.
Также делегация посетила фармацевтическое предприятие компании «ФБК» в деревне Тириброво, специализирующееся на выпуске препаратов для здоровья. Завод готовится к расширению и проектирует второй корпус для запуска строительства в текущем году, а к 2035 году инвестор планирует создать полный цикл производства и открыть сотни рабочих мест. Губернатор пообещал содействие в переговорах с энергетиками по вопросу выделения дополнительных мощностей для завода.
В Краснопламенской школе №34, где обучаются дети из 22 окрестных деревень, Александр Авдеев ознакомился с работой казачьего класса и цифрового центра «Точка роста». На базе этого образовательного учреждения глава субъекта организовал открытую встречу с жителями, обсудив насущные вопросы газификации, водоснабжения и обеспечения сельских территорий медикаментами.
В деревне Вишняково губернатор осмотрел местный дом культуры и распорядился улучшить в здании бытовые условия для комфорта посетителей.
Подводя итоги поездки, Александр Авдеев отметил, что у Александровского округа большой потенциал, связанный с развитием промышленности и жилищного строительства.