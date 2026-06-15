Мужчину задержали прямо во время теста. Всё потому, что он вёл себя подозрительно, а сотрудники полиции заметили неладное, сообщили в СК России по Владимирской области. В 2024 году 46-летнего

Мужчину задержали прямо во время теста. Всё потому, что он вёл себя подозрительно, а сотрудники полиции заметили неладное, сообщили в СК России по Владимирской области. В 2024 году 46-летнего жителя Владимира лишили прав за пьяную езду. В 2025-м он захотел получить их снова, но самостоятельно сдать теорию не смог. Тогда он нашёл 42-летнего посредника, который