Должны были выступать под открытым небом, но погода внесла свои коррективы. Закрытие третьего Музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция» пришлось экстренно перенести в зал Центра
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2026-kamernyj-zal-vmesto-koncerta-pod-otkrytym-nebom-kak-proshlo-zakrytie-simfonicheskoj-ekspedicii.html" target="_blank">Камерный зал вместо концерта под открытым небом. Как прошло закрытие «Симфонической экспедиции»</a> - Должны были выступать под открытым небом, но погода внесла свои коррективы. Закрытие третьего Музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция» пришлось экстренно перенести в зал Центра
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2026-kamernyj-zal-vmesto-koncerta-pod-otkrytym-nebom-kak-proshlo-zakrytie-simfonicheskoj-ekspedicii.html]Камерный зал вместо концерта под открытым небом. Как прошло закрытие «Симфонической экспедиции»[/url] - Должны были выступать под открытым небом, но погода внесла свои коррективы. Закрытие третьего Музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция» пришлось экстренно перенести в зал Центра