С начала этого года владимирские энергетики выявили 39 интернет-ресурсов, где гражданам предлагали приобрести приборы учёта с изменениями в конструкции, а также распространяли информацию о

С начала этого года владимирские энергетики выявили 39 интернет-ресурсов, где гражданам предлагали приобрести приборы учёта с изменениями в конструкции, а также распространяли информацию о способах хищения электроэнергии. Специалисты «Владимирэнерго» направили в прокуратуру заявления об ограничении доступа к этим ресурсам. На основании решений суда заблокировали 36 сайтов. Энергетики напоминают: уголовную или административную ответственность за «заряженные» электросчётчики