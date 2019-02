Марте Тимофеевой всего 9 лет, но практически всю свою жизнь она знает, что такое съемки: объектив фотоаппарата и кинокамера. До трех лет ее снимали для рекламы, а затем стали приглашать в кино. Она снялась уже в 47 фильмах и известных сериалах, а недавно Марту пригласили в Голливуд.

Марте Тимофеевой всего 9 лет, но практически всю свою жизнь она знает, что такое съемки в рекламе и кинематографе.После фотосессии, которую сделали родители малышки еще в, по сути, младенческом возрасте, посыпались предложения. Девочку снимали и для обложек журнала, и для рекламы. Так было до ее трех лет. А потом Марту стали приглашать в кино.К своим девяти годам она снялась уже в 47 фильмах и сериалах, среди которых полюбившиеся зрителям "Легенда о Коловрате", "Гоголь", "Кровавая Барыня", "Годунов" и десятки других кинолент.Заприметили Марту и западные продюсеры. Юная российская актриса уже сыграла в американском триллере "Welcome to Mercy" ("Добро пожаловать в Мерси"), и затем режиссер Томми Бертелсен пригласил Марту в свой новый фильм.Мама Марты — балерина Большого театра Анна Ребецкая и папа — музыкант военного оркестра Андрей Тимофеев и представить не могли, что жизнь так закрутит их дочку после первой младенческой случайной фотосессии.Они говорят, что примут любой выбор дочери и не ждут, что она обязательно станет актрисой в будущем. Пока же гонорары дочери они откладывают на ее счет, чтобы Марта, повзрослев, смогла потратить их по своему усмотрению.При этом сама юная звезда в интервью "Комсомолке" призналась, что в будущем хочет стать профессиональной актрисой.На вопрос, что самое интересное на съемках, Марта отвечает: "Встречаться с разными актерами, находить новых друзей, ездить в экспедиции", а еще – выполнять трюки.Больше всего, признается юная актриса, ей запомнилось, как на одной из съемок она летала и падала в колодец.Есть у Марты и своя страничка в "Инстаграме". Там можно найти не только фотографии Марты в разных образах, но и загадки, которые она загадывает своим поклонникам (а их у девочки уже немало). Например, Марта спрашивает: из какой русской сказки этот ее образ?Посмотреть эту публикацию в InstagramИз какой сказки ? Пишите варианты ) Фотохудожник и стилист @looiza_potapova #beautiful #cute #followme #like4like #smile #instalike #праздник #подпишись #фоллоуми #sun #instagram #pink #blue #world #brandsforkids #amazing #инстафото #комментируем #следуйзамной #instsfollow #instalove #fashionseries #my #art #boy #girl #напиши #комментарий #мартатимофееваПубликация от Марта Тимофеева (@marta_timofeeva_actor_new) 14 Фев 2019 в 6:22 PST