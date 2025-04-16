После масштабного празднования 1000-летнего юбилея Суздаля владимирцы задумались над новыми способами привлечения гостей в регион.
Гостей стало больше на четверть
По данным официальной статистики, турпоток в регион
за 2024 год увеличился на 26% – с 670 тысяч до 854 тысяч человек. Это те, кто остался как минимум на одну ночёвку. Экскурсантов, по сводным данным муниципалитетов, около 2,2 млн. Вместе с тем только в Суздальский район в прошлом году совершено 2,9 млн поездок, из них 800 тысяч пришлось на туристов и около 2,1 млн – на экскурсантов.
Всего во Владимирскую область, по данным аналитики, приехало 3,5 млн человек. «Конечно, мы связываем это с мультипликативным эффектом насыщенного событийного календаря и празднования 1000-летия Суздаля», – пояснила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.
В числе наиболее посещаемых и зрелищных событий первый для нашего региона фестиваль любителей автомобильных путешествий Abunafest, международный фестиваль фейерверков «Ростех», трёхдневное празднование юбилея города-музея.
И по дороге, и по воде
С ростом туристического трафика особенно остро встали вопросы создания новых точек общепита, а также увеличения номерного фонда и развития прочей туристической инфраструктуры.
В плане размещения регион решил пойти по быстрому пути и остановился на варианте глэмпингов. Так, в прошлом году благодаря федеральной субсидии появились современные глэмпинги в Судогодском районе и в охотничьем угодье под Ковровом.
Развиваются и совершенно новые для нашего региона отрасли туризма. Например, путешествия по воде – караванинг. Так, в Муроме создали уникальный кемпбот, на малых реках появляется причальная инфраструктура.
В прошлом году разработали четыре уникальных автомаршрута через Владимирскую, Московскую и Нижегородскую области на 2–4 дня протяжённостью от 450 до 750 км.
– Мы попали в число 18 приоритетных регионов по развитию автотуризма вдоль четырёх дорог федерального значения. Региону будет выделено дополнительное федеральное финансирование на совершенствование инфраструктуры для автопутешественников: общего придорожного сервиса, навигации, площадок для отдыха, глэмпингов и кемпинговых площадок, – уточнила министр.
Что-то новенькое
К турновинкам относится и межрегиональный проект «Москва + Владимирская область: Путешествие в русскую сказку», в рамках которого разработали 10 тематических маршрутов для самостоятельных путешествий.
Кроме того, регион вошёл в число участников международной программы «Классная страна» – это значит, что уже в 2025 году появится пять программ образовательных путешествий.
Созданы четыре пешеходных маршрута – в Гусь-Хрустальном, Владимире, Муроме и Собинском муниципальном округе. Актуальным становится и промышленный туризм: восемь предприятий региона вошли в программу Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», а два из них – «Русклимат» и «Аскона» – включены в путеводитель «Все на завод!». На их производственных площадках проводятся тематические экскурсии.
Юбилей легендарного маршрута
Сейчас регионы Золотого кольца России готовятся к 60-летию легендарного маршрута, которое будут отмечать в 2027 году. В рамках подготовки к празднованию наша область уже заключила соглашение о сотрудничестве в развитии национального турмаршрута с Москвой, Московской, Ивановской, Костромской и Ярославской областями. Это значит, что появятся новые точки притяжения, поддержку получат бренды и народные промыслы, которыми богат наш регион.