После масштабного празднования 1000-летнего юбилея Суздаля владимирцы задумались над новыми способами привлечения гостей в регион.

Гостей стало больше на четвертьПо данным официальной статистики, турпоток в регионза 2024 год увеличился на 26% – с 670 тысяч до 854 тысяч человек. Это те, кто остался как минимум на одну ночёвку. Экскурсантов, по сводным данным муниципалитетов, около 2,2 млн. Вместе с тем только в Суздальский район в прошлом году совершено 2,9 млн поездок, из них 800 тысяч пришлось на туристов и около 2,1 млн – на экскурсантов.Всего во Владимирскую область, по данным аналитики, приехало 3,5 млн человек. «Конечно, мы связываем это с мультипликативным эффектом насыщенного событийного календаря и празднования 1000-летия Суздаля», – пояснила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.В числе наиболее посещаемых и зрелищных событий первый для нашего региона фестиваль любителей автомобильных путешествий Abunafest, международный фестиваль фейерверков «Рос­тех», трёхдневное празднование юбилея города-музея.И по дороге, и по водеС ростом туристического трафика особенно остро встали вопросы создания новых точек общепита, а также увеличения номерного фонда и развития прочей туристической инфраструктуры.В плане размещения регион решил пойти по быстрому пути и остановился на варианте глэмпингов. Так, в прошлом году благодаря федеральной субсидии появились современные глэмпинги в Судогодском районе и в охотничьем угодье под Ковровом.Развиваются и совершенно новые для нашего региона отрасли туризма. Например, путешествия по воде – караванинг. Так, в Муроме создали уникальный кемпбот, на малых реках появляется причальная инфраструктура.В прошлом году разработали четыре уникальных автомаршрута через Владимирскую, Московскую и Нижегородскую области на 2–4 дня протяжённостью от 450 до 750 км.– Мы попали в число 18 приоритетных регионов по развитию автотуризма вдоль четырёх дорог федерального значения. Региону будет выделено дополнительное федеральное финансирование на совершенствование инфраструктуры для автопутешественников: общего придорожного сервиса, навигации, площадок для отдыха, глэмпингов и кемпинговых пло­щадок, – уточнила министр.Что-то новенькоеК турновинкам относится и межрегиональный проект «Москва + Владимирская область: Путешествие в русскую сказку», в рамках которого разработали 10 тематических маршрутов для самостоятельных путешествий.Кроме того, регион вошёл в число участников международной программы «Классная страна» – это значит, что уже в 2025 году появится пять программ образовательных путешествий.Созданы четыре пешеход­ных маршрута – в Гусь-Хрус­таль­ном, Владимире, Муроме и Собинском муниципальном округе. Актуальным становится и промышленный туризм: восемь предприятий региона вошли в программу Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», а два из них – «Русклимат» и «Аскона» – включены в путеводитель «Все на завод!». На их производственных площадках проводятся тематические экскурсии.Юбилей легендарного маршрутаСейчас регионы Золотого кольца России готовятся к 60-летию легендарного маршрута, которое будут отмечать в 2027 году. В рамках подготовки к празднованию наша область уже заключила соглашение о сотрудничестве в развитии национального турмаршрута с Москвой, Московской, Ивановской, Костромской и Ярославской областями. Это значит, что появятся новые точки притяжения, поддержку получат бренды и народные промыслы, которыми богат наш регион.