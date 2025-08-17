Обновление автопарка уже дало положительный эффект.

Лесхозы Владимирской области пополнили свой автопарк одиннадцатью новыми автомобилями «Нива» и УАЗ «Патриот». Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, эти машины предназначены для лесопатрульных нужд. Обновление автопарка продолжается при поддержке губернатора Александра Авдеева.Оснащение лесничеств новой техникой имеет особое значение, так как в этом году класс пожарной опасности в лесах региона оставался выше среднего. Быстрое реагирование на возгорания и профилактические мероприятия помогают держать ситуацию под контролем.За последние шесть лет, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», технический парк ГАУ «Владимирский лесхоз» был обновлён почти полностью. Было закуплено 557 единиц техники и оборудования на сумму 347,3 млн рублей. Из них 369 единиц — это противопожарная техника.Помимо федеральных средств, из областного бюджета с 2022 по 2025 год было дополнительно выделено 88 млн рублей на покупку 48 единиц противопожарной и лесопатрульной техники.Министр лесного хозяйства Евгений Малышев отметил, что обновление автопарка уже дало положительный эффект. В последние годы число лесных пожаров минимально, а их площадь не превышает одного гектара. Этого удалось достичь благодаря оснащению техникой для тушения и профилактики пожаров.