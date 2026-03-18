Владимирские мастера, ремесленники, дизайнеры и производители сувениров могут принять участие в IV Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца». Прием заявок стартовал 13 марта. Успеть подать их нужно до 31 марта через специальную форму.Конкурс нацелен не просто на поиск красивых сувениров, а на поддержку локальных производителей и возрождение народных промыслов. Работы примут в шести номинациях: от гастрономических сувениров и полиграфии до изделий декоративно‑прикладного искусства и тематических наборов, посвященных Золотому кольцу.Главное условие — связь с одним из девяти городов маршрута (Владимир, Иваново, Кострома, Переславль‑Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Углич или Ярославль).До 10 апреля экспертная комиссия отберёт финалистов, а 15–16 апреля в Ростове Великом пройдет выставка готовых изделий — там же назовут победителей. Оценивать будут качество, оригинальность, связь с территорией и потенциал для массового выпуска.