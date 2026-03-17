В Коврове перед судом предстанет гражданка Узбекистана, которая попыталась встать на миграционный учет с поддельным талоном‑уведомлением. Женщина приехала в Россию в 2024 году на заработки, а в марте 2025‑го срок ее законных документов истек.Вместо того чтобы оформить бумаги официально, она отдала свои данные неизвестному сообщнику, тот за скромную плату изготовил поддельный документ.25 декабря 2025 года женщина принесла фальшивый талон в отдел внутренней миграции, но обман быстро раскрыли сотрудники полиции. Сейчас иностранка находится в Центре временного содержания нелегальных мигрантов и полностью признает свою вину.Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд. Женщину обвиняют в пособничестве в подделке официального документа.