Ей возместят более 180 тысяч рублей за самостоятельно купленные дорогостоящие лекарства.
В Кольчугино суд встал на сторону 53‑летней женщины с онкологическим заболеванием. Ей возместят более 180 тысяч рублей за самостоятельно купленные дорогостоящие лекарства. Пациентка — инвалид первой группы — постоянно наблюдается у онколога в Кольчугинской ЦРБ и по жизненным показаниям должна получать препараты бесплатно: они входят в перечень жизненно необходимых.
Но из‑за несвоевременного обеспечения лекарствами женщине пришлось самой оплачивать курс лечения, цена одной упаковки превышала 90 тысяч рублей. На момент проверки по одному из рецептов положенные медикаменты так и не выдали. Тогда прокуратура подала иск. Суд удовлетворил требования прокурора.
