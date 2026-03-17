Ей возместят более 180 тысяч рублей за самостоятельно купленные дорогостоящие лекарства.

В Кольчугино суд встал на сторону 53‑летней женщины с онкологическим заболеванием. Ей возместят более 180 тысяч рублей за самостоятельно купленные дорогостоящие лекарства. Пациентка — инвалид первой группы — постоянно наблюдается у онколога в Кольчугинской ЦРБ и по жизненным показаниям должна получать препараты бесплатно: они входят в перечень жизненно необходимых.Но из‑за несвоевременного обеспечения лекарствами женщине пришлось самой оплачивать курс лечения, цена одной упаковки превышала 90 тысяч рублей. На момент проверки по одному из рецептов положенные медикаменты так и не выдали. Тогда прокуратура подала иск. Суд удовлетворил требования прокурора.