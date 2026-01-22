В теплицах муниципального предприятия «Зелёный город» началась подготовка к предстоящему сезону озеленения. Сотрудники начали поэтапную подготовку рассады цветов для городских клумб ещё

В теплицах муниципального предприятия «Зелёный город» началась подготовка к предстоящему сезону озеленения. Сотрудники начали поэтапную подготовку рассады цветов для городских клумб ещё в новогодние праздники. В тепличном хозяйстве учреждения десятки контейнеров уже засеяны семенами колеуса, цинерарии, петунии цветковой и ампельной, агератумом и алиссумом. В каждом контейнере — от двух до двух с половиной тысяч ростков.