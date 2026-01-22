Случай — сложный и редкий: ребенку требуется помощь сразу нескольких врачей.

Во Владимирской областной детской клинической больнице (ОДКБ) лечат новорожденного с множественными пороками развития. Случай — сложный и редкий: ребенку требуется помощь сразу нескольких врачей и комплексное обследование.У младенца сразу несколько серьезных аномалий. Ребенка ведут сразу несколько специалистов ОДКБ: неонатолог, травматолог, невролог, окулист, уролог, хирург и кардиолог. Малыш находится в отделении патологии недоношенных детей № 2.Врачи действуют по четкому алгоритму. Проводят комплексное обследование с привлечением всех диагностических служб (КДЛ, УЗИ, рентгенологии, МСКТ). Организуют консилиум профильных специалистов ОДКБ. Связываются с федеральными центрами в Москве через телемедицинские консультации. Разрабатывают индивидуальный план лечения — в том числе на период после выписки из стационара.