В посёлке Красный Октябрь Ковровского района заработала новая газовая блочно-модульная котельная. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Современный объект мощностью в 1,45 МВ обслуживает многоквартирные дома, клуб, ФАП, баню, здание сельской администрации и магазины. На возведение новой котельной было потрачено порядка 60 млн рублей.Красный Октябрь был газифицирован в 2022 году. Чтобы голубое топливо пришло в посёлок, пришлось прокладывать магистраль из Красного Богатыря Судогодского района (около 60 км). Именно тогда и было принято решение о переводе местной отопительной системы с мазута на природный газ. У сельчан появилось более экономичное теплоснабжение.Впрочем, вопрос до конца пока не решён. Всё дело в том, что кухонные плиты у жителей МКД продолжают работать от дорогостоящих баллонов с сжиженным газом. А чтобы подключить магистральный газ к плите в одной квартире, нужно около 150 тыс. рублей.«Жители Красного Октября надеются на решение данного вопроса либо путём выделения им субсидий на эти цели, либо принятием специальной программы. В целом этой помощи ждут около 300 человек», — подчеркнул парламентарий.