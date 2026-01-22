Владимирская таможня подвела итоги работы за 2025 год, главным достижением стало предотвращение попадания на нелегальный рынок более тонны синтетических наркотиков. Об этом заявил начальник ведомства Павел Павлов. По его словам, за прошлый год было изъято 1,5 тонны прекурсора — химического вещества, используемого для изготовления наркотиков. Благодаря этой операции удалось предотвратить производство и распространение крупной партии