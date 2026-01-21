В поселке Красный Октябрь Ковровского района начала работу современная газовая блочно‑модульная котельная. Ее мощность — 1,45 МВт, а стоимость строительства составила 57,6 млн рублей.С начала января тепло от новой котельной получают 10 многоквартирных домов. Здесь живет около 220 человек — более трети населения поселка. Также в этом районе несколько социальных объектов, в том числе ФАП, дом культуры, магазин, общежитие и административное здание.В правительстве региона , что в госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» продолжит работу. В 2026 году на ее реализацию в областном бюджете выделили 640,2 млн рублей — на 172,6 млн рублей больше, чем в 2025‑м.Во Владимирской области планируют построить и модернизировать котельные в Вязниках, Никологорах, Александрове, Петушках, Коврове, Камешковском и Гороховецком округах.