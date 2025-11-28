Обвиняемая оформляла фиктивные платежные ведомости и кассовые ордера.

В Судогде Владимирской области местная жительница предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 2,4 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Занимая различные должности в МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики», она также отвечала за финансовое обслуживание спортивной школы «Судогодец». По версии следствия, с марта 2018 по декабрь 2022 года, используя служебное положение и имея доступ к денежным средствам, обвиняемая оформляла фиктивные платежные ведомости и кассовые ордера, указывая ложные сведения о выплатах сотрудникам, а затем лично получала наличные деньги.Сумма похищенного превысила 2,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд, прокуратура также заявила иск о возмещении ущерба.