К началу летнего сезона «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными заёмщикам потребительскими кредитами на ремонт дачи или квартиры благодаря скидкам к ставкам.

К началу летнего сезона «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными заёмщикам потребительскими кредитами на ремонт дачи или квартиры благодаря скидкам к ставкам.В ходе исследования аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили текущие параметры кредитов наличными в ТОП-100 российских банков (по размерам кредитных портфелей на 01.04.25 г.). Результатом экспертной оценки и расчётов кредитного калькулятора сервиса стал майский рейтинг продуктов по двум группам кредитных организаций:— «Лучшие кредиты наличными банков ТОП 1-50»;— «Лучшие кредиты наличными банков ТОП 51-100».Методика, которую «Выберу.ру» применил в исследовании, позволила ранжировать потребительские кредиты не только по размерам ставок. В качестве значимых критериев были использованы: полная стоимость кредита; коэффициент, отражающий диапазон минимальной (рекламной) и максимальной (в тарифах) процентной ставки по кредиту; размер ежемесячных платежей. На место банка в рейтинге влияли сумма кредита и максимальный срок кредитования. Кроме того, при рейтинговании мы рассматривали условия для снижения ставки, включая платную опцию для понижения ставки, за возврат процентов, услугу «отложенный первый платёж» и правила страхования. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке страны. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.На первом месте майского исследования — кредит наличными Банка Уралсиб по ставке со скидками от 9% и максимальным сроком кредитования — 7 лет. На втором месте кредитный продукт Ренессанс Банка — «Онлайн кредит», с первым платежом через 45 дней и ставкой от 1,2% (по акции «Хочу 0» с возвратом процентов после погашения). В тройке лидеров — ОТП Банк с «Кредитом наличными» (по минимальной ставке от 13,9%). Далее в ТОП-10 в порядке убывания продукты преимущественно крупнейших федеральных банков: Почта Банка, Банка ДОМ.РФ, ВТБ, АТБ, Банка «Дальневосточный», Альфа-Банка, Банка «Левобережный».Лидером рейтинга в группе ТОП 51-100 стал кредит «Потребительский» БЖФ Банка на срок до 7 лет по минимальной ставке от 24%. На втором и третьем местах — кредит «Беззалоговый » Камкомбанка (от 26%) и кредит «Быстрый» от Банка Синара (от 11,5%). Затем в топовой десятке группы кредитные программы ведущих региональных игроков: Генбанка, Банка «Акцепт», Челябинвестбанка, ББР Банка, Дата Банка, Фора-Банка, Владбизнесбанка.«По оценкам бюро кредитных историй, потребительское кредитование за апрель "просело" к прошлогодним данным почти в 1,5 раза. Как свидетельствуют данные ЦБ, за март прирост кредитного портфеля банковского сектора замедлился до 5,6% с 7,9 месяцем ранее, а выдачи новых кредитов сократились на 0,3%. Полагаем, что торможение рынка связано с высокой ставкой ЦБ и макропруденциальными мерами регулятора, который ограничил кредитование заёмщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%. Проценты потребкредитов остаются высокими, а одобрение заявок — низким. По нашим оценкам отказы получают 4 из 5, обратившихся в банки в конце весны. Вместе с тем из-за инфляции и растущих цен популярность кредитов не падает. Мы как финансовый маркетплейс видим, что к концу мая количество онлайн-запросов на нашей площадке достигло 1,24 млн, увеличившись почти на 15%, по сравнению с апрелем. В целом, с начала года на "Выберу.ру" интересовались кредитами более 7 млн пользователей, что на треть больше, чем годом ранее. К началу лета будущим заёмщикам, которые планируют в том числе ремонт, доступны 616 кредитов от всех банков страны. А наибольшую активность мы фиксируем у пользователей из двух столиц, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара, Красноярска, Уфы и Казани», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 320 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-7 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.