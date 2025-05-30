Образовательное мероприятие проходило с 25 по 30 мая в городе–курорте Белокуриха.

В Алтайском крае завершился XVII молодёжный образовательный форум Алтай. Территория развития. С 25 по 30 мая он проходил в городе-курорте Белокуриха в формате открытого мероприятия, куда могли прийти не только его участники, но и все желающие.Главная цель форума - привлечь молодежь к участию в государственном строительстве и развитии современного российского общества. Его организаторами выступает правительство региона, а также Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.Торжественная церемония закрытия под названием Зажигая звезды прошла 29 мая.Я уверен, что ваша душевная теплота и энергетика согревала вас эти дни, наполняла прекрасными воспоминаниями, которые вы обязательно заберете с собой и будете делиться с друзьями. Пусть то, что подарил вам Алтай останется с вами навсегда! - обратился к участникам депутат Госдумы Даниил Бессарабов.В этом году на форум пришло более 1500 заявок. Их география впечатляет: о себе заявили представители молодежи из 83 регионов России и 11 зарубежных стран. Заявки прошли строгий отбор, и в итоге в Алтайский край приехали участники из 35 российских регионов и двух стран.Ключевой темой форума в 2025 году стали Созидание и труд. Ежедневно на стадионе Белокурихи работали интерактивные образовательные площадки по семи направлениям: добровольчество и социальная активность Добро.НКО, медиа и информационное пространство АТР–Медиа, креативные индустрии Мой бизнес, студотрядовское движение СО–здавай!, творческие проекты Фабрика кино, развитие коммуникативных и лидерских навыков Безграничные СПОсобности, школа молодых ученых Наш общий дом – Алтай!.На каждой площадке проходили лекции и практикумы: участники обсуждали актуальные вопросы, делились опытом, общались с ведущими экспертами. Спикерами образовательных мероприятий стали политики, общественные деятели, лидеры мнений.За спортивную программу отвечала Федерация фиджитал спорта Алтайского края. Гости форума состязались в фиджитал дисциплинах, играя в баскетбол и танцуя на ритм симуляторе.В рамках проекта ГосСтарт.Диалог молодые люди пообщались с представителями власти. А на площадке, посвященной развитию добровольчества, обсудили законодательство в сфере молодежи и НКО, профориентацию и систему образования. С ребятами встретились заместитель председателя Правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев и сенатор РФ Наталья Кувшинова.На форуме прошла защита проектов в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты. Кроме того, на площадке Фабрика кино состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и Гильдией кинодраматургов. Стороны договорились совместно развивать творческие проекты, в том числе активно вовлекать молодежь региона в создание кино.