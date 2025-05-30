Нарушителям грозят крупные штрафы.

С 30 мая на всей территории Владимирской области введен особый противопожарный режим, сообщили в минлесхозе. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ, включая территории СНТ и ОНТ.Нарушителям грозят крупные штрафы: до 50 тыс. рублей для граждан, до 90 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. Режим будет действовать до особого распоряжения.Ранее аналогичные меры действовали с 21 апреля, но были отменены из-за похолодания.