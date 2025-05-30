На объездной дороге Владимира по трассе М-7 устанавливают современный надземный пешеходный переход. Он заменит прежний, небезопасный наземный переход в районе деревни Мичурино, сообщили в

На объездной дороге Владимира по трассе М-7 устанавливают современный надземный пешеходный переход. Он заменит прежний, небезопасный наземный переход в районе деревни Мичурино, сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Новая конструкция будет оснащена освещением, камерами видеонаблюдения, системой экстренной связи и подъемными платформами для маломобильных людей. Также на лестницах предусмотрены пандусы. Основные монтажные работы пройдут