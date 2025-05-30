Организован оперативный штаб для контроля за работой энергообъектов.

Во Владимирской области ожидается ухудшение погодных условий 30 мая: гроза, дождь и усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим, «Владимирэнерго» переводит свои бригады в режим повышенной готовности.На дежурстве будут находиться 112 бригад, включающие 425 энергетиков и 141 единицу спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения для оперативного подключения социально значимых объектов.Организован оперативный штаб для контроля за работой энергообъектов.