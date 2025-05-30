Он победил во Всероссийском лесном конкурсе «Подрост-2025».

Ученик 10 класса гимназии №35 города Владимира Степан Маркин победил во Всероссийском лесном конкурсе «Подрост-2025» в номинации «Экология лесных животных». Об этом рассказали в мэрии города.Благодаря победе, Степан включен в государственный ресурс об одаренных детях и получит дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также сможет претендовать на президентские гранты.Кроме того, ранее 11 школьников из Владимирской области стали победителями и призерами гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Пятеро из них представят регион на съемках телепередачи на Первом канале.