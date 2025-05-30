Его закупили в рамках национального проекта «Семья».

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в Детской художественной школе им. И.С. Куликова в городе Муроме. Дорогостоящее компьютерное оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Семья», не использовалось в образовательном процессе и хранилось в коробках.Речь идет о графических планшетах на сумму около 600 тысяч рублей, ноутбуках стоимостью более 1 миллиона рублей и 3D-принтере.После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.