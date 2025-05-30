Единая модель профориентации «Билет в будущее», охватившая миллионы российских школьников, будет представлена иностранным делегациям на III Международном форуме министров образования.

Единая модель профориентации «Билет в будущее», охватившая миллионы российских школьников, будет представлена иностранным делегациям на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани 11-12 июня. Проект, позволяющий ученикам 6-11 классов бесплатно проходить профессиональные диагностики и пробы, вызвал интерес у стран Азии, Африки и Латинской Америки.Во Владимирской области участниками проекта стали более 21 тысячи школьников, проведено более 9,4 тысяч профориентационных мероприятий. Ранее опыт «Билета в будущее» уже изучался в Киргизии и Таджикистане. Презентация проекта на форуме направлена на расширение международного сотрудничества в области профессиональной подготовки молодежи.