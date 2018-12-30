Российский биатлонист Антон Шипулин по окончании Рождественской гонки в Гельзенкирхене рассказал о причине, которая стала финальной в его принятии решения о завершении карьеры. Таковой стал визит австрийской полиции на базу сборной России в Хохфильцене накануне этапа Кубка мира.

Российский биатлонист Антон Шипулин по окончании "Рождественской гонки" в Гельзенкирхене рассказал о причине, которая стала финальной в его принятии решения о завершении карьеры. Таковой стал визит австрийской полиции на базу сборной России в Хохфильцене накануне этапа Кубка мира."Не очень приятно, когда тебя смешивают с грязью, — признается Шипулин, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Я устал от того, что в аэропорту, когда узнают, спрашивают: "А что там у вас с допингом? Там ваша фамилия…""Основной и последней точкой в моем решении был визит австрийской полиции. Тогда я понял, что это не конец и в любой момент могут сказать: "Антон, вы отстранены по подозрению… Ради чего я тратил свои лучшие годы? Я их отдал ради участия в чистом, профессиональном и справедливом спорте. Сейчас я этого не вижу".Напомним, что "Рождественская гонка" стала для Шипулина последним стартом в карьере. Он провел масс-старт и гонку преследования в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, в которых россияне заняли девятую и седьмую строчки соответственно.