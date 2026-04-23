В медицинских учреждениях Московской области с начала 2026 года введены в эксплуатацию пять новых компьютерных томографов, сообщили в региональном Минздраве.Оборудование появилось в больницах Чехова, Реутова, Дубны, Мытищ, а также в МОНИКИ им. Владимирского. На эти цели направлено 735 млн рублей.«Мы продолжаем оснащать медучреждения Подмосковья современным оборудованием. С начала года мы запустили в регионе пять новых компьютерных томографов», — сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В Чеховской больнице новый КТ установлен в приемном отделении. Это второй аппарат в учреждении: первый работает в амбулаторном звене на улице Гагарина.Заместитель главного врача по лечебной части Чеховской больницы Эльвира Славнова сообщила, что новый томограф в два раза мощнее предыдущего. «С его помощью стало возможным проведение в нашей больнице КТ-перфузии — исследования уровня кровотока в мельчайших сосудах головного мозга, что важно для оперативного выявления инсультов», — пояснила она.Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача. Оборудование закуплено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».