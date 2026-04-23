Россельхозцентр предупреждает о риске экономического ущерба посевам.

Филиал Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям провел весеннее обследование 1,93 тыс. га посевов озимых и многолетних трав; заселено 1,783 тыс. га (92,4%), средняя численность жилых нор — 42,65 на га.Озимые обследованы на 1,261 тыс. га, из них заселено 1,114 тыс. га (88,3%). Максимум — 32 норы/га на 127 га в Александровском районе.Многолетние травы обследованы на 0,69 тыс. га, вся площадь заселена, средняя численность — 78 нор/га. Пиковая плотность 98 нор/га на 103 га в Суздальском районе.Заместитель руководителя филиала Анна Санина отмечает, что мышевидные грызуны — серьезная угроза посевам из‑за высокой плодовитости и адаптивности. Для снижения ущерба необходимы профилактические и истребительные мероприятия.При обработках следует применять только разрешенные в РФ родентициды и строго соблюдать меры безопасности. За консультациями обращайтесь в филиал Россельхозцентра.