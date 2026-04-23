Посадку провел МКУ Зеленый город в рамках сезонной программы.

Владимир открыл сезон цветочных посадок: у музейного центра «Палаты» высадили первые кусты роз.За зданием появилось около 200 парковых роз, которые оформят новый цветник на этой локации.Розарий действительно новый для этого места — ранее здесь таких насаждений не было.Проект поддержала Владимирская митрополия: саженцы закуплены при содействии митрополита Никандра.В МКУ «Зеленый город» отмечают, что сейчас растения в спящем состоянии и не боятся весенних заморозков.С началом прогрева почвы розы начнут активный рост под постоянным уходом специалистов.Регулярный полив и подкормки должны превратить уголок у музея в одно из любимых мест для прогулок уже к лету.