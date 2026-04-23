Делегация Владимирской области вернулась из зоны проведения специальной военной операции.

Губернатор Александр Авдеев вместе с коллегами посетил расположение частей в ЛНР, ДНР и на южном направлении. Глава региона лично пообщался с бойцами и командирами, чтобы оценить ситуацию на местах.В ходе встреч были определены приоритетные нужды фронта: сейчас защитникам требуются средства связи, беспилотники, комплектующие, техника повышенной проходимости и запчасти.Помощь военнослужащим оказывается регулярно силами Правительства области, муниципалитетов, предприятий и простых жителией. Дополнительный сбор средств для закупки оборудования продолжает вести Народный фронт в рамках проекта «Все для Победы».