Впервые представитель Владимирской области стал лауреатом всероссийской премии «Служение».
В число десяти победителей вошла Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа, с проектом помощи детям защитников Отечества.
Президент Владимир Путин лично поздравил лауреатов и пожал руку каждому награжденному.
Награждение в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» прошло в рамках третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
Ранее представители региона выходили в финал, но это первый итоговый успех области в номинации.
Президент подчеркнул, что сила России в людях и в единстве, а сплоченность помогает достигать целей и реализовывать стратегические приоритеты.
Елена Андреева и супруг взяли на воспитание троих детей погибшего участника специальной военной операции, подарив им дом и заботу.
Губернатор Александр Авдеев поздравил лауреата и отметил, что область гордится ее подвигом.