Впервые представитель Владимирской области стал лауреатом всероссийской премии «Служение».

В число десяти победителей вошла Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа, с проектом помощи детям защитников Отечества.Президент Владимир Путин лично поздравил лауреатов и пожал руку каждому награжденному.Награждение в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» прошло в рамках третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».Ранее представители региона выходили в финал, но это первый итоговый успех области в номинации.Президент подчеркнул, что сила России в людях и в единстве, а сплоченность помогает достигать целей и реализовывать стратегические приоритеты.Елена Андреева и супруг взяли на воспитание троих детей погибшего участника специальной военной операции, подарив им дом и заботу.Губернатор Александр Авдеев поздравил лауреата и отметил, что область гордится ее подвигом.