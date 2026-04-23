Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию государственной службы занятости.

Во Владимире сотрудников СЗ наградили за вклад в региональную экономику и поддержку жителей, бизнеса и органов власти.Работа на результат22 апреля в ДК Молодежи областного центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию государственной службы занятости. В зале собрались сотрудники кадровых центров, ветераны профессии, представители власти, работодатели, партнеры, студенты учреждений профобразования.В фойе ДК оказалось людно еще далеко до начала церемонии. Там работали зоны активности. Гости могли поучаствовать в профориентационных играх, пройти нейротестирование с целью определения склонности к той или иной профессии, построить мост Леонардо-да-Винчи — без использования креплений — все чтобы показать, насколько важна командная работа.Василисе Беловой 18 лет. Хотя девушка учится во Владимирском педагогическом колледже на учителя младших классов, с будущей профессией до конца не определилась.— Я очень люблю детей, поэтому и поступила в педколледж, но одновременно хотелось бы заниматься языками — я хорошо владею английским и французским, — поделилась студентка.Артем Назаров переехал из Московской области во Владимирскую, чтобы стать специалистом по управлению персоналом.— Я люблю коммуницировать с людьми и направлять их, — рассказал молодой человек. — Сегодня присматриваюсь к возможным вакансиям, условия работы. И в будущем хочу остаться тут, в этом прекрасном городе.И будущим специалистам действительно есть что предложить. Ежедневно эти люди в бело-голубой форме не ограничиваются подбором вакансий, а занимаются формированием профессиональных команд для предприятий и содействуют развитию карьерного потенциала владимирцев. И так уже на протяжении многих лет.— 35 лет — это целая история, история труда, где были и взлеты, и трудные моменты. Но самое главное, что осталось в службе, это преданность своему делу. И мы это видим и чувствуем каждый день. Те традиции, ценности, которые заложили ветераны, они не только поддерживаются, но и прирастают новыми технологиями и новыми идеями. Мы идем в ногу со временем, и сегодня объединяем на своих площадках наших партнеров, работодателей, молодежь, и вместе мы действительно добиваемся хороших результатов, — констатировала директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пенькова.В эпоху непредсказуемостиОднако путь к этим достижениям был непростым. Задолго до того, как служба занятости стала опорной точкой для населения, она появилась как ответ на острейшую потребность времени.В 90-е годы в стране бушевал кризис, рос внешний долг, не выплачивались зарплаты, а вскоре страну захлестнула и массовая безработица. Во Владимирской области без работы оказались почти 80 тысяч человек, фактически каждый десятый. При этом пособия выплачивать тоже было нечем. Регион был включен в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Изменить эту катастрофическую ситуацию предстояло в том числе службе занятости населения Владимирской области, организации, создание которой определил закон Верховного Совета РСФСР, принятый 19 апреля 1991 года.Ветеран отрасли Андрей Летягин хорошо помнит то непростое время.— Из своих 68 лет 20 я был в сапогах — ушел в отставку в звании капитана. И 30 лет трудился в службе занятости. Тогда это еще был фонд занятости и туда, как в сегодняшний соцфонд, работодатели перечисляли средства. И 90-е годы были ну очень непредсказуемыми. Нам приходилось выдавать пособия по безработице курами, шубами, мебелью, велосипедами, потому что денег не хватало. В день каждый инспектор принимал, бывало, человек по 40 и больше, — вспоминает Андрей Витальевич.Сегодня он уже на заслуженном отдыхе, но в юбилейную дату, говорит собеседник, пришел поздравить любимых коллег и принять ответные поздравления.За каждой цифрой человеческая судьбаБлиже в 11 часам зоны активности начали пустеть — гости занимали места в зале. Первым с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Владимирской области Александр Максимов:— За 35 лет служба занятости прошла большой путь от биржи труда и сегодня является важным звеном в экономике региона. Ваша работа — это не только цифры, это человеческие судьбы. Вы помогаете людям найти работу, выстроить карьеру. В этот торжественный и праздничный день я хочу поблагодарить за вашу преданность делу и, конечно, пожелать здоровья, благополучия и успехов во благо жителей Владимирской области. С праздником вас!К поздравлениям присоединился заместитель председателя Законодательного собрания области Дмитрий Рожков. От лица Ольги Хохловой и всего депутатского корпуса он поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников за их непростой труд.— Опыт и энергии центров занятости помогают людям обрести уверенность в поисках работы, а работодателям в поисках хороших кадров. Ваши специалисты всегда находятся на передовой решении социальных задач. Надежная поддержка государства, в том числе по линии службы занятости, дает возможность нашим землякам создавать крепкие семьи, растить детей, благотворно трудиться и спокойно смотреть в будущее. Четкость и отзывчивость, умение сопереживать и делиться душевным теплом — это такой же важный ресурс сотрудников службы, как самые передовые технологии и новейшие решения. А лучшее подтверждение значимости вашего труда — благодарность людей, которым вы помогли твердо встать на ноги, — сказал он.Дмитрий Рожков также отметил, что специалисты отрасли не только по долгу службы, но и по зову сердца искренне и активно содействуют трудоустройству вернувшихся участников СВО, проводят их социальную адаптацию, при необходимости переучивают и повышают квалификацию, чтобы наши герои как можно быстрее получили востребованную профессию.Слова благодарности прозвучали непосредственно и от министра труда и занятости населения Владимирской области Андрея Григорьева.— Самое главное для руководителя: ты видишь, когда сотрудник на работу идет с желанием. И большим успехом я считаю то, что у нас собралась настоящая команда, команда профессионалов. Поздравляю всех с праздником, желаю терпения, потому что все-таки мы общаемся с людьми, и у каждого человека свое настроение, душевной теплоты, домашнего уюта и крепкого здоровья, — обратился к присутствующим министр.Также поздравления звучали от федеральных и региональных партнеров. А лучшие работники отрасли были награждены благодарственными письмами.