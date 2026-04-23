Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию государственной службы занятости.
Во Владимире сотрудников СЗ наградили за вклад в региональную экономику и поддержку жителей, бизнеса и органов власти.
Работа на результат
22 апреля в ДК Молодежи областного центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию государственной службы занятости. В зале собрались сотрудники кадровых центров, ветераны профессии, представители власти, работодатели, партнеры, студенты учреждений профобразования.
В фойе ДК оказалось людно еще далеко до начала церемонии. Там работали зоны активности. Гости могли поучаствовать в профориентационных играх, пройти нейротестирование с целью определения склонности к той или иной профессии, построить мост Леонардо-да-Винчи — без использования креплений — все чтобы показать, насколько важна командная работа.
Василисе Беловой 18 лет. Хотя девушка учится во Владимирском педагогическом колледже на учителя младших классов, с будущей профессией до конца не определилась.
— Я очень люблю детей, поэтому и поступила в педколледж, но одновременно хотелось бы заниматься языками — я хорошо владею английским и французским, — поделилась студентка.
Артем Назаров переехал из Московской области во Владимирскую, чтобы стать специалистом по управлению персоналом.
— Я люблю коммуницировать с людьми и направлять их, — рассказал молодой человек. — Сегодня присматриваюсь к возможным вакансиям, условия работы. И в будущем хочу остаться тут, в этом прекрасном городе.
И будущим специалистам действительно есть что предложить. Ежедневно эти люди в бело-голубой форме не ограничиваются подбором вакансий, а занимаются формированием профессиональных команд для предприятий и содействуют развитию карьерного потенциала владимирцев. И так уже на протяжении многих лет.
— 35 лет — это целая история, история труда, где были и взлеты, и трудные моменты. Но самое главное, что осталось в службе, это преданность своему делу. И мы это видим и чувствуем каждый день. Те традиции, ценности, которые заложили ветераны, они не только поддерживаются, но и прирастают новыми технологиями и новыми идеями. Мы идем в ногу со временем, и сегодня объединяем на своих площадках наших партнеров, работодателей, молодежь, и вместе мы действительно добиваемся хороших результатов, — констатировала директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пенькова.
В эпоху непредсказуемости
Однако путь к этим достижениям был непростым. Задолго до того, как служба занятости стала опорной точкой для населения, она появилась как ответ на острейшую потребность времени.
В 90-е годы в стране бушевал кризис, рос внешний долг, не выплачивались зарплаты, а вскоре страну захлестнула и массовая безработица. Во Владимирской области без работы оказались почти 80 тысяч человек, фактически каждый десятый. При этом пособия выплачивать тоже было нечем. Регион был включен в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Изменить эту катастрофическую ситуацию предстояло в том числе службе занятости населения Владимирской области, организации, создание которой определил закон Верховного Совета РСФСР, принятый 19 апреля 1991 года.
Ветеран отрасли Андрей Летягин хорошо помнит то непростое время.
— Из своих 68 лет 20 я был в сапогах — ушел в отставку в звании капитана. И 30 лет трудился в службе занятости. Тогда это еще был фонд занятости и туда, как в сегодняшний соцфонд, работодатели перечисляли средства. И 90-е годы были ну очень непредсказуемыми. Нам приходилось выдавать пособия по безработице курами, шубами, мебелью, велосипедами, потому что денег не хватало. В день каждый инспектор принимал, бывало, человек по 40 и больше, — вспоминает Андрей Витальевич.
Сегодня он уже на заслуженном отдыхе, но в юбилейную дату, говорит собеседник, пришел поздравить любимых коллег и принять ответные поздравления.
За каждой цифрой человеческая судьба
Ближе в 11 часам зоны активности начали пустеть — гости занимали места в зале. Первым с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Владимирской области Александр Максимов:
— За 35 лет служба занятости прошла большой путь от биржи труда и сегодня является важным звеном в экономике региона. Ваша работа — это не только цифры, это человеческие судьбы. Вы помогаете людям найти работу, выстроить карьеру. В этот торжественный и праздничный день я хочу поблагодарить за вашу преданность делу и, конечно, пожелать здоровья, благополучия и успехов во благо жителей Владимирской области. С праздником вас!
К поздравлениям присоединился заместитель председателя Законодательного собрания области Дмитрий Рожков. От лица Ольги Хохловой и всего депутатского корпуса он поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников за их непростой труд.
— Опыт и энергии центров занятости помогают людям обрести уверенность в поисках работы, а работодателям в поисках хороших кадров. Ваши специалисты всегда находятся на передовой решении социальных задач. Надежная поддержка государства, в том числе по линии службы занятости, дает возможность нашим землякам создавать крепкие семьи, растить детей, благотворно трудиться и спокойно смотреть в будущее. Четкость и отзывчивость, умение сопереживать и делиться душевным теплом — это такой же важный ресурс сотрудников службы, как самые передовые технологии и новейшие решения. А лучшее подтверждение значимости вашего труда — благодарность людей, которым вы помогли твердо встать на ноги, — сказал он.
Дмитрий Рожков также отметил, что специалисты отрасли не только по долгу службы, но и по зову сердца искренне и активно содействуют трудоустройству вернувшихся участников СВО, проводят их социальную адаптацию, при необходимости переучивают и повышают квалификацию, чтобы наши герои как можно быстрее получили востребованную профессию.
Слова благодарности прозвучали непосредственно и от министра труда и занятости населения Владимирской области Андрея Григорьева.
— Самое главное для руководителя: ты видишь, когда сотрудник на работу идет с желанием. И большим успехом я считаю то, что у нас собралась настоящая команда, команда профессионалов. Поздравляю всех с праздником, желаю терпения, потому что все-таки мы общаемся с людьми, и у каждого человека свое настроение, душевной теплоты, домашнего уюта и крепкого здоровья, — обратился к присутствующим министр.
Также поздравления звучали от федеральных и региональных партнеров. А лучшие работники отрасли были награждены благодарственными письмами.