Министерство здравоохранения поблагодарило участников акции «Весенняя недели добра».

Министерство здравоохранения Владимирской области с благодарностью отмечает участие студентов Владимирского экономико‑технологического колледжа в региональной акции «Весенняя неделя добра».Вместе с советником директора по воспитанию они оказали значимую помощь областному психоневрологическому дому ребенка с ПП.Студенты помогли в благоустройстве территории учреждения: расчистили снег, собрали мусор и листья на клумбах и газонах.Даже дождь в первый день работ не остановил ребят — они проявили энтузиазм и трудолюбие.Ранее мы также сообщали о том, что акция «Весенняя неделя добра» идет полным ходом.Волонтеры, школьники и студенты приводят в порядок парки, дворы и школы, преображая город, и помогают нуждающимся.