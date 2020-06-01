Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом.

Глава правительства заявил, что перед поездкой к военным сдал тест, который показал положительный результат. Такие же итоги тестирования и у членов семьи Пашиняна. По словам премьера, у него и родных нет симптомов, температура в пределах нормы. Семья самоизолировалась. Буду работать из дома, — отметил Пашинян, который отмечает сегодня 45-летие.Премьер заявил, что, скорее всего, он заразился во время одного из совещаний через официанта.Никол Пашинян, премьер Армении: Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус.Число инфицированных коронавирусом в Армении составляет почти 10 тысяч. С начала распространения инфекции число летальных исходов достигло 131. Власти 14 мая продлили действие режима чрезвычайного положения на 30 дней. С 18 мая начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры. С 25 мая жители обязаны носить маски.