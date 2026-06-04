Операция потребовалась новорожденному, у которого развилась редкая гнойная инфекция.

Тревогу забила мать мальчика, заметившая подозрительную припухлость в области шеи. При осмотре медики диагностировали плотный воспалительный очаг: кожа над ним стала багрово-синюшной, а прикосновения причиняли ребенку сильную боль. В месте отека отчетливо определялся симптом зыбления, указывающий на скопление гнойных масс. Состояние младенца стремительно ухудшалось — он утратил активность, отказывался от еды, а врачи зафиксировали угнетение мышечного тонуса и врожденных рефлексов.Благодаря оперативной диагностике медики незамедлительно приступили к терапии: малышу ввели мощные антибиотики для подавления возбудителя и экстренно доставили в операционную. Хирурги выполнили аккуратное рассечение и установили дренаж, полностью эвакуировав гнойное содержимое, чтобы предотвратить дальнейшее поражение тканей.Спустя семь дней интенсивного наблюдения и лечения врачи констатировали полное исцеление — окрепшего ребенка выписали домой в хорошем самочувствии.