Конфликт из-за бетонного блока во дворе перерос в драку, а полиция затянула с экспертизой, из-за чего пострадавшему пришлось искать защиты в надзорном ведомстве.

Разбирательство началось после того, как потерпевший побывал на личном приеме у заместителя прокурора Владимирской области Антона Жукова. Сотрудники Собинской межрайонной прокуратуры незамедлительно организовали проверку изложенных фактов.Выяснилось, что в конце марта нынешнего года соседи по Лакинску схлестнулись во дворе из-за массивного бетонного ограждения, которым один из них перекрыл проезд для машин.Словесная перепалка стремительно переросла в потасовку, в результате которой заявитель получил травмы. Мужчина сразу обратился в органы внутренних дел, однако стражи порядка длительное время не назначали судебно-медицинское освидетельствование и бездействовали, что вынудило его жаловаться в прокуратуру.Благодаря давлению надзорного ведомства доследственная проверка резко ускорилась, и в итоге мировой судья второго участка вынес постановление о признании агрессора виновным по административной статье за побои. Дебоширу пришлось ответить за содеянное рублем — суд назначил ему денежное взыскание.