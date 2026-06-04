Устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.

Владимирская природоохранная прокуратура по сообщениям СМИ вместе со специалистами Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора и областного министерства провела проверку комплекса по переработке и захоронению твердых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района.Объект эксплуатирует ООО СпецТехАвто. Инспекторы зафиксировали, что отходы не всегда засыпаются изолирующим грунтом, на закрытых картах остаются незаизолированные массы, с северной стороны отсутствует ограждение, а перехватывающие канавы засорены.Прокуратура возбудила административные дела в отношении директора и юридического лица по ст. 8.1 и ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ. Компании грозит штраф до 450000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток.Директору внесено представление.